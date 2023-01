Suicida il medico condannato per violenza sessuale su tre pazienti in ospedale

Choc in Sicilia dove un primario dell'ospedale, condannato poco più di un mese fa per violenza sessuale su alcune pazienti, si è suicidato. Roberto Caravaglios, 60 anni, primario del reparto di Radiologia dell'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo (Trapani), si è tolto la vita intorno alle 20 di ieri sera, martedì 17 gennaio 2023.

Primario suicida dopo la condanna per stupro

Come scrivono i giornali locali, Caravaglios lo scorso 1 dicembre era stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere dal gup di Marsala Annalisa Amato perché accusato di stupro su alcune pazienti: il medico era stato processato con il rito abbreviato, che consente all'imputato di avere lo sconto di un terzo della pena.



Secondo le accuse il medico avrebbe violentato, tra marzo 2016 e giugno 2020, tre donne che erano andate in ospedale per accertamenti diagnostici, in particolare per una isterosalpingografia: una delle tre donne denunciò il medico, che le avrebbe toccate nelle parti intime e che è stato poi condannato poche settimane fa. Come pena accessoria il gup gli aveva inoltre inflitto un anno di interdizione dalla professione medica e cinque dai pubblici uffici.

