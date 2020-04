Medico positivo al covid viola la quarantena ma cade in un fossato e viene scoperto, ora rischia il carcere

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sapeva di esseremai. Unora rischia il carcere dopo essersi fatto male mentre andava in giro con il suo cane pur essendo positivo al covid. Il dottore non ha mai manifestato alcun sintomo, ma doveva restare in casa per evitare di contagiare altre persone.Probabilmente avrebbe continuato a girare indisturbato se non fosse rimasto vittima di un incidente. Mentre era a spasso con il cane è scivolato in un fossato in zona Le Bocchette, in provincia di Lucca, ed è rimasto ferito a tal punto da non riuscire più a muoversi e ha dovuto chiamare i soccorsi. Considerata la sua professione era consapevole del rischio che avrebbe fatto correre ai colleghi e ha avvertito tutti di proteggersi il più possibile visto che era positivo.Secondo quanto riporta Il Tirreno, il paziente è stato trasportato in sicurezza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, il medico è stato trasferito poi all'Opa di Massa dove è stato ricoverato a causa di una serie di fratture riportate nella caduta. Il caso è stato segnalato alle forze dell'ordine e ora rischia fino a 5 anni di carcere.