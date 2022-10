Medico di 27 anni morto per un tumore incurabile: «Giambeppe Locci era una persona gentile e un ottimo dottore»

di Redazione web

Non aveva ancora iniziato la sua carriera da medico, quando è stato colpito da un tumore incurabile. Giambeppe Locci, un giovanissimo medico sardo di 27 anni, si era laureato lo scorso anno in Medicina e Chirurgia, con il massimo dei voti, ed aveva davanti a sè una strada professionale tutta da costruire. Il professionista, però, non è riuscito a sconfiggere quel male che si è accanito contro di lui, strappandolo alla vita.

Comunità in lutto

Desulo, comune in provincia di Nuoro piange il giovane dottore, che stava proseguendo la specializzazione in medicina, per diventare cardiologo. «Giambeppe era un autentico signore, educato, garbato, studente modello e ottimo medico», ha scritto il primo cittadino di Desulo, Gian Cristian Melis.

Nonostante avessa conseguito la laurea da pochi mesi, il 27enne aveva la fama di una persona gentile ed un professionista sempre disponibile, che aveva iniziato il suo percorso con lunghe e frequenti guardie mediche e sostituzioni di medici di base nei paesi della Barbagia, che soffre di una grave carenza di personale medico.

