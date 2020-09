Medico col Covid va al lavoro in ospedale: «È solo influenza...»

Un medico dell'ospedale di Alessandria è andato a lavorare con la febbre ed è poi risultato positivo al Coronavirus.

zienda ospedaliera, che ha già avviato le procedure previste per questi casi ed effettuato i tamponi al personale di tutto il reparto.

Alessandria, medico col Covid al lavoro: aveva la febbre

L'Azienda Oospedaliera ricorda in una nota che «l'obbligo di utilizzo dei Dpi vigente tutela la diffusione del virus tra pazienti e operatori e che si sta procedendo con i protocolli di sicurezza». Sono inoltre previste specifiche indicazioni per operatori e visitatori: a ogni ingresso rilevazione della temperatura corporea ed igiene delle mani.



Ad ogni accesso predisposto un checkpoint con la presenza di personale, fornito di termoscanner e gel antisettico per le mani. Inoltre è obbligatorio l'utilizzo dei Dpi per tutta la permanenza in ospedale contro la diffusione del virus. «Qualora gli operatori non seguissero le indicazioni fornite, a seguito di precise verifiche, l'Azienda avvia le azioni dovute».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 08:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È solo influenza», avrebbe detto, secondo La Stampa, ai colleghi del reparto di Ginecologia. Poi la doccia fredda. A dare la notizia è la stessa a