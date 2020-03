Coronavirus, medici rianimatori rifiutano il contratto durante l'emergenza: «Troppi pochi soldi»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Così sono stati definiti alcuni dottori,che hanno rifiutato un contratto semestrale di assunzione immediata per essere inseriti nel gruppo dei medici che in Campania dovrà combattere il. Ad usare queste parole è Ciro Verdoliva, il direttore generale della principale Azienda Sanitaria Locale di Napoli.Il 19 marzo scorso era stato chiesto agli specializzandi la disponibilità per un «contratto di lavoro autonomo di durata semestrale». Il compenso sarebbe stato pari alla differenza tra quanto percepito per l'attività di Specializzazione e il trattamento economico fondamentale previsto dall'attuale contratto collettivo di lavoro dell'Area Sanità. Un'occasione di lavoro per molti, anche se legata a un momento di emergenza e drammatico.A questa chiamata rispondono solo 4 persone che rifiutano ritenendo il compenso poco adeguato. Un atteggiamento che ha deluso il capo della Asl che ha scritto in una nota: «Sono molto amareggiato e dispiaciuto che in un momento difficile per il nostro Paese tali lavoratori, che rappresentano con la loro professionalità una categoria indispensabile a vincere la "guerra" contro il Covid-19 anziché "correre alle armi" pongono una questione economica "al rialzo"», ha spiegato come riporta FanPage e si è rivolto a prefetto e governatore: «Rimetto a voi ogni valutazione conseguenziale, oltre alla commiserazione per tale vile e vergognoso comportamento di tali "professionisti" che dovrebbero rappresentare il futuro del nostro Paese».Va però detto che non tutta la sanità partenopea debba essere rappresentata da questa minoranza. Molti medici campani hanno chiesto di andare nelle zone più calde del contagio e dottori in pensione hanno chiesto di tornare sul campo.