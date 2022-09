Camici in fuga, l'allarme di Ricciardi: «Entro il 2027 al Servizio sanitario mancheranno oltre 47mila medici»

di Enrico Chillè

In prima linea da sempre e specialmente durante la pandemia. Ma sono sempre più uno sparuto manipolo. È allarme per i numeri del personale sanitario in Italia: a lanciarlo è Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza. «Con gli operatori sanitari, in Italia è stato fatto un crimine. Dal 2010 a oggi, il Servizio sanitario nazionale ha perso circa 40mila dipendenti, tra pensionamenti e trasferimenti all’estero» - ha spiegato Ricciardi durante la celebrazione dei 40 anni della Società italiana di Medicina generale (Simg) - «I tagli alle risorse, per esigenze di finanza pubblica, hanno scatenato negli anni un effetto a catena disastroso. Abbiamo assistito a una perdita di strutture pubbliche, a una crescente riduzione del personale e a una diseguale qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria, con ridotta accessibilità alle cure».



