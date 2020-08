Maya morta investita a Napoli, l'amore per il calcio: «Dedicami un gol». Sulla pagina Fb i video con i suoi palleggi

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Agosto 2020, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ragazza investita e uccisa in piazza Carlo III aveva festeggiato da poco i suoi 15 anni, compiuti il 28 maggio e trascorsi con le sue migliori amiche. Un gruppetto affiatato di compagne con le qualicondivideva le passeggiate pomeridiane e gli svaghi sui social ma dalle quali si distingueva per la passione del calcio.Il pallone era presente anche sulla sua pagina Facebook dove pubblicavafino a scrivere in un post «Non portarmi a ballare ma portami vedere una tua partita e dedicarmi un goal».