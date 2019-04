Maxischianto tra sei vetture, morti due giovani: Maria aveva 23 anni, Antonio 29

Una terribile carambola tra sei veicoli, con due persone morte: due giovani, Antonio Esposito di 29 anni e Maria Notaro di 23. Il primo commerciante ambulante, la seconda una studentessa universitaria di Piazzolla di Nola, figlia di un noto medico della zona: entrambi sono morti sul colpo, mentre cinque sono stati i feriti, estratti dalle lamiere dopo ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco.

: i feriti sono ricoverati con politrauma al Cardarelli di Napoli, uno in codice rosso, tanto che i sanitari, scrive Il Mattino, hanno indotto il coma farmacologico. L'incidente è avvenuto poco prima delle tre del mattino di domenica, nel tratto autostradale in direzione Napoli, che va dall’innesto degli svincoli dell’asse Mediano di Afragola sulla A1, e fino all’inizio del tronco che immette sulla Tangenziale di Napoli. La prontezza dei camionisti, che hanno rallentato la loro corsa per poi bloccare definitivamente il traffico facendo da barriera, ha evitato che ci fosse uno 'strike' e di conseguenza una strage.