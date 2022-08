Maxirissa al lido a Ferragosto, decine di giovani si prendono a calci e pugni. Il video diventa virale

Una maxirissa la notte di Ferragosto ha sconvolto il comune di Pollica, in provincia di Salerno, per via delle botte a schiaffi e pugni su cui sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Vallo della Lucania: è successo in un lido di Acciaroli e il video - che ha fatto il giro dei social - è stato ripubblicato dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Durante una serata musicale è improvvisamente esplosa una colluttazione che ha visto coinvolte decine di giovani che si sono colpiti a schiaffi e pugni. Proprio attraverso i video amatoriali e quelli delle telecamere presenti in zona, i militari stanno provando a risalire ai protagonisti della rissa. Le tensioni avvenute all'interno del locale hanno costretto tanti clienti a scappare.

«È raccapricciante vedere come oramai la movida debba essere sempre caratterizzata da violenza e sopraffazione, spesso innescate per futili motivi», scrive Borrelli. «In questo caso, evidentemente, le condizioni di sicurezza molto precarie hanno influito non poco». Il consigliere auspica che «siano identificati al più presto tutti i protagonisti di questo gravissimo episodio e siano verificate le responsabilità degli organizzatori di questa iniziativa che ha messo in serio pericolo l'incolumità di centinaia di persone».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Agosto 2022, 21:14

