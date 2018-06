Maxirissa a bottigliate tra africani dopo Tunisia-Inghilterra: panico a Pisa tra ragazzi e turisti

«Anche nelle ultime riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza - ricorda Filippeschi - ho chiesto di alzare la guardia, di aumentare la pressione preventiva, a partire dalla situazione aggravatasi in via Consoli del Mare e piazza Bolelli-Vallerini. L'appello è venuto da tutte le rappresentanze sociali e dai gruppi whatsapp 'sguardo di vicinato' che si sono costituiti positivamente e che cercano collaborazione e risposte». «Il Governo - conclude Filippeschi - faccia la sua parte. Deve garantire quanto concordato anche recentemente nel Patto per la sicurezza urbana, per il controllo del nostro territorio, per contrastare lo spaccio di droghe e per potenziare gli organici delle forze dell'ordine, secondo la rivendicazione molto motivata per la quale la città combatte da tempo».