Maxi truffa per rincari e bollette: 22 arresti tra Italia e Germania e 17 indagati

Scoperta una maxi truffa nel settore energetico: generava il rincaro delle bollette. Nell'ambito di un'operaizone internazionale, la Guardia di finanza ha eseguito ventidue arresti tra Italia e Germania e sequestrato beni per 41 milioni di euro.

Gli arresti sono stati coordinati dalla Guardia di finanza di Aosta, con il supporto del Servizio Centrale d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata, del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Repressione Frodi Tecnologiche.

In diverse regioni italiane, inoltre, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone indagate per associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio.

La maxi operazione è stata sviluppata in stretta sinergia con le autorità tedesche con la costituzione di una squadra investigativa comune tra la procura di Aosta e quella di Duisburg che ha consentito un incessante e proficuo scambio di risultanze investigative, sino all’odierno joint action day. Questa mattina, infatti, la Polizia Criminale di Duisburg cinque arresti nei confronti di un italiano dimorante in Svizzera e di quattro tedeschi, uno dei quali domiciliato nella provincia di Catania, accusati di riciclaggio.

Oltre agli arresti, eseguite decine di perquisizioni e sequestri di conti correnti, disponibilità finanziarie, immobili e criptovalute, sino alla concorrenza del valore di 41 milioni di euro, ovvero l’equivalente delle somme ottenute con la truffa posta in essere e di quelle riciclate. I fatti risalgono al periodo 2016-2020.

Gli indagati sono complessivamente 113.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 09:28

