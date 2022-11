Maxi-rissa al funerale, filma i parenti che litigano per l'eredità: preso a calci e pugni, finisce all'ospedale

Il funerale a Macerata finisce in rissa. Tutta colpa di un orologio lasciato in eredità dal defunto e di un partecipante indiscreto, che ha pensato di filmare con il cellulare il litigio di due parenti che si contendevano l'oggetto. Quel video gli è poi costato un'aggressione e il ricovero all'ospedale.

Cosa è successo

Il funerale si è tenuto giovedì 17 novembre alle 11, nella chiesa di Santa Croce, che si trova in piazza Indipendenza a Macerata. Come riporta "Cronache maceratesi", all'uscita della bara dopo la funzione, è scoppiato l'alterco. Il defunto, un parrucchiere di 55 anni, aveva lasciato in eredità un orologio (evidentemente prezioso), diventato oggetto di litigio di due parenti.

I due uomini hanno cominciato a urlarsi contro, mettendo in imbarazzo i presenti che stavano tributando l'ultimo saluto al caro defunto. La lite si è interrotta quando i due si sono accorti di essere filmati da una terza persona, un parente di 41 anni che voleva immortalare la triste scena. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, i due litiganti si sarebbero avvicinati al terzo uomo e l'avrebbero aggredito a calci e pugni. I presenti hanno quindi contattato le forze dell'ordine, che hanno sedato la rissa e riportato la calma tra i presenti.

Per il 41enne è servito l'intervento dell'ambulanza, che l'ha trasportato in ospedale. Secondo quanto è stato reso noto finora, gli agenti e i militari avrebbero identificato diverse persone coinvolte nella colluttazione. Tuttavia, al momento non risulta che siano state depositate denunce in procura. Il 41enne ferito verrà ascoltato in seguito dagli inquirenti.

