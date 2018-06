Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

quando, durante una gastroscopia alle Molinette di Torino, finì per perdere la vita. Ora viene fuori la terribile verità sulla sua morte: secondo l’esame istologico sul suo cuore, rivela Repubblica, ci sarebbe stata una dispersione di calore dall’apparecchiatura.Il suo cuore, in altre parole, sarebbe stato letteralmente “ustionato”, con il sensore che non avrebbe segnalato ai medici l’anomalia. Il perito della Procura non ha ancora depositato la sua relazione, ma dalle indiscrezioni pare che sui tessuti cardiaci ci siano i segni di una vera e propria ustione.Durante l’esame i suoi parametri sembravano nella norma: solo alla fine della gastroscopia Mauro non riuscì a risvegliarsi. Successivamente un’emorragia e un arresto cardiaco sancirono il dramma. Se il perito confermerà nella sua relazione questa ricostruzione, medico e anestesista, attualmente indagati, potrebbero vedere alleggerita la loro posizione.