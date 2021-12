Mauro da Mantova, in ospedale già in condizioni disperate. «Ma ci ha derisi e insultati»

La morte di Maurizio Buratti, meglio conosciuto come Mauro da Mantova, no-vax e negazionista convinto e ospite fisso alla trasmissione La Zanzara, è emblematico di come chi sottovaluta il virus a volte finisce per cadere in pieno nei suoi pericoli. Medici e infermieri dell'ospedale di Borgo Trento hanno raccontato al Corriere della Sera di quando il carrozziere 61enne è arrivato in ospedale, in condizioni già gravi, e del suo atteggiamento ostile verso di loro: nulla di inaspettato, conoscendo il personaggio.

Morto Mauro da Mantova, il no-vax de La Zanzara. Era negazionista, lo ha ucciso il Covid

«Abbiamo fatto tutto il possibile», dice al Corriere chi ha tentato di curarlo. Nel suo ultimo intervento su Radio 24 ai microfoni di David Parenzo e Giuseppe Cruciani, lo scorso 5 dicembre, aveva detto di essere andato - da positivo al Covid - al supermercato con la mascherina abbassata per «fare l'untore». Ma quando pochi giorni dopo è finito in ospedale a Verona, la sua situazione era drammatica: saturazione bassissima (sotto il 60%), l'apparato respiratorio in fase avanzata di infezione, un arrivo tardivo in terapia intensiva.

«Abbiamo fatto di tutto e di più, è rimasto in rianimazione 22 giorni ma la malattia è stata inesorabile», dice al Corsera il direttore del reparto, Enrico Polati. Nel tardo pomeriggio di due giorni fa, 27 dicembre, Buratti è deceduto: al momento del ricovero, però, il suo atteggiamento non era stato dei migliori, racconta un'infermiera. «La spocchia che mostrava in radio è appena il 10% di quella che ha fatto vedere di persona quando è arrivato in Pronto soccorso. Era una persona, e lo abbiamo curato con ogni mezzo. Ma siamo stanchi di essere derisi e insultati da chi deve poi ricorrere a noi quando si trova con l’acqua alla gola».

