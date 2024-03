Mauro Glorioso ferito da una bici lanciata dai Murazzi: confermate le condanne ai tre minorenni

di Redazione web

Condanne per tentato omicidio confermate per i tre minorenni coinvolti nel caso di Mauro Glorioso, lo studente universitario che nel gennaio del 2023 rimase ferito in modo gravissimo dopo essere stato colpito da una bici lasciata cadere dalla balaustra dei Murazzi del Po.

Per la Corte di Appello di Torino ha confermaro le pene per i tre restano dunque ferme a 9 anni e 6 mesi, 9 anni e 4 mesi, sei anni e 8 mesi di reclusione. Il 19 marzo un quarto imputato, già maggiorenne all'epoca del fatto, è stato condannato in primo grado a 10 anni e 8 mesi. La quinta indagata, una ragazza maggiorenne, sarà processata a dicembre con il rito ordinario.

Il papà: «Non si sono mai pentiti»

Il processo al maggiorenne Victor U. è stato celebrato con il rito abbreviato. All'imputato, che si è scusato per il gesto, sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. «La cosa che fa più male è che non abbiamo riscontrato pentimento da parte di nessuno. Per il resto rispettiamo la sentenza», ha commentato il papà di Mauro, Giuseppe Glorioso.

