Morto Mauro, il gigante buono: trovato senza vita nel suo negozio

Un gigante buono dalle mani delicate, un'anima d'artista racchiusa in un corpo da giocatore di rugby (sport che aveva praticato a lungo da ragazzo). Per gli amici Mauro Baratto questa descrizione essenziale e sintetica calzava a pennello.

Trentanove anni, originario di Robegano in Veneto, è morto ieri pomeriggio, colto da un malore improvviso all'interno del suo negozio, a Marghera (Venezia). L'uomo gestiva l'Hemptown, un grow shop, un negozio in cui si vendono derivati di canapa e cannabis legale, in via Castelli.

