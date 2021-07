Forte dolore alla gamba, si accascia e muore: Maurizio aveva 61 anni

Forte dolore alla gamba, si accascia e muore: Maurizio Venturi morto a 61 anni. Una persistente fitta alla gamba, la perdita dei sensi e infine il decesso. È morto così Maurizio Venturi, titolare dell'Hostaria Marignana di Sesto al Reghena in Friuli, il bar che gestiva da cinque anni. Aveva 61 anni e, dopo una vita trascorsa in fabbrica, alla Refel della Zona industriale Ponterosso di San Vito, un lustro fa aveva deciso di rilevare il bar in via Marignana centro, nella frazione di Sesto al Reghena (Pordenone).

Un'attività che portava avanti con grande passione e che, con impegno e dedizione. Ora questa morte improvvisa che ha lasciato sconvolto un intero paese. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 18:40

