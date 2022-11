Incidente elicottero, medico morto aveva appena finito il turno di lavoro. Il sindaco: «Non ha preso il traghetto perché il mare era agitato»

di Redazione web

Un destino tragico per tutte e sette le vittime nell'incidente dell'elicottero della compagnia Alidaunia, partito dalle Isole Tremiti, al largo delle coste della Puglia, diretto a Foggia e caduto nella zona tra San Severo ed Apricena.

A bordo c'erano quattro turisti sloveni, tutti componenti di una stessa famiglia: Bostjan Rigler, di 54 anni, Jon Rigler di 44, MatejaCurk Rigler, di 44 e Liza Rigler Liza una ragazzin di 13 anni. Sul velivolo caduto c’erano anche Maurizio De Girolamo, 64 anni, il medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli.

Elicottero precipita tra le isole Tremiti e Foggia: sette morti, cosa è successo

Sala e Sgarbi, lite su Pietà e stadio Meazza. Il sindaco di Milano: «Non mi va di farmi prendere in giro»

Non era salito sul traghetto

Il medico non ha preso il traghetto perché il mare era troppo agitato, allora la scelta di prendere l'elicottero. De Girolamo lavorava per la postazione del 118 alle Isole Tremiti e questa mattina aveva appena finito il turno di lavoro, forse aveva lavorato la notte.

La conferma arriva dal sindaco Peppino Calabrese a Sky. «Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro ed ha deciso di prendere l’elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia. La nostra comunità è sotto choc. Non era mai successo prima una cosa del genere in 30 anni di servizio», ha concluso.

«Diamo purtroppo notizia che a causa della nebbia questa mattina è precipitato l'elicottero di collegamento Foggia-Tremiti. A bordo una famiglia di ospiti esteri con due bambini, il medico del 118 e i due piloti. I resti del velivolo e degli occupanti sono stati ritrovati nei pressi di Apricena. Ci uniamo nel dolore dei familiari delle vittima e dell'intera Comunità Garganica» si legge sulla pagina Facebook del Porto Turistico di Rodi Garganico.

Consegna una pizza e salva la vita a una donna. Il pizzaiolo eroe: «Lei ansimava dietro alla porta»

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook di amici e colleghi che hanno condiviso con De Girolamo i turni di lavoro in ospedale.

«La nostra città piange Maurizio De Girolamo, noto medico del 118 di San Severo in servizio a Tremiti»

L'elicottero della compagnia

Secondo gli orari di volo della compagnia Alidaunia, in questo periodo dell'anno, il sabato sono programmati quattro voli di andata da Foggia e quattro di ritorno dalle Tremiti. Il volo diretto ha una durata di circa venti minuti, mentre ci sono anche voli con scali a Peschici e Vieste, con durata di cinquanta minuti. Sul posto sono impegnati oltre 40 militari dell'arma, tra cui i reparti speciali dei "Cacciatori di Puglia" che stanno raggiungendo le zone più impervie del promontorio del Gargano e ci sono anche tre elicotteri dei Carabinieri.

Ricerche immediate

Per cercarlo si sono messi in moto da subito i vigili del fuoco sia a terra, sia con un elicottero da Pescara, oltre a 40 militari dell’arma, tra cui i reparti speciali dei «Cacciatori di Puglia. L’elicottero della società “Alidaunia”, in questo periodo dell'anno compie sia voli diretti verso Foggia, che scali a Peschici e Vieste.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA