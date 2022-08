Parcheggiatore abusivo ucciso sul lungomare, Maurizio aveva 52 anni. Esclusi legami con la criminalità organizzata

Agguato mortale in provincia di Foggia. Un uomo di 52 anni, Maurizio Cologno, è stato ucciso a colpi di pistola sul lungomare di Lesina. È accaduto intorno a mezzogiorno di oggi.

Foggia, ucciso con cinque colpi di pistola

Maurizio Cologno lavorava come parcheggiatore abusivo ed è stato raggiunto da cinque colpi di pistola. La vittima sarebbe nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e per stupefacenti. L'Adnkronos fa sapere che il 52enne sarebbe stato ucciso proprio mentre lavorava in un parcheggio accanto al lido Holiday, a Marina di Lesina.

Omicidio a Lesina, esclusi legami con la criminalità organizzata

Al momento gli investigatori escludono legami con la criminalità organizzata nell'omicidio compiuto nel parcheggio del lido Hiday a Marina di Lesina (Foggia), verso mezzogiorno. La vittima, Maurizio Cologno, 52 anni (non 45 come si era appreso in un primo momento) era di San Severo e aveva precedenti penali. È stato ucciso con numerosi colpi di arma da fuco. I carabinieri stanno conducendo le indagini anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dalle quali potrebbe emergere anche la presenza di testimoni utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile.

Il racconto dei testimoni

«Abbiamo sentito le urla e poi abbiamo visto una persona accasciata a terra. È successo tutto in pochi istanti, non sappiamo nient'altro». È quanto riferiscono dal lido Holiday a Marina di Lesina (Foggia) dove è stato ucciso un 45enne tra i bagnanti. «La sparatoria - spiegano dal lido - è avvenuta nel parcheggio».

