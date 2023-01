La rivincita di Maura: «Facevo la cameriera, ora in Svizzera vendo immobili per milioni di euro»

di Sabrina Quartieri

Maura Wasescha è un'italiana di 63 anni che non ha alcuna voglia di andare in pensione. Vive e lavora in Svizzera, nell'esclusiva St. Moritz, nell'agenzia immobiliare che porta il suo nome. Un ufficio che sembra una galleria d'arte contemporanea con salotto, per accogliere adeguatamente i suoi clienti. Il posto è così bello che lascia ancora incredula la gente del luogo che conosce Maura da sempre. Perché questa donna, da sola, partendo da zero e superando diverse peripezie, è riuscita a fare davvero tanto. Se oggi la sua occupazione è vendere case da decine di milioni di euro a politici, attori e imprenditori dei colossi dell'economia, Maura (foto Johann Sauty) non dimentica da dove è partita.

Il primo lavoro come cameriera



«Avevo 19 anni quando sono arrivata in Svizzera dall'Alta Valtellina, per salvare il posto di lavoro di mia cugina, rimasta bloccata a casa per un incidente stradale. All'epoca avere un contratto qui valeva oro, ma per essere accettata racconta l'immobiliarista ho dovuto superare diversi test e dimostrare di essere sana. Il mio primo lavoro è stato qui a St. Moritz, come cameriera al Buffet della stazione. Mesi duri, all'inizio, quando venivo derisa per non sapere alla perfezione il tedesco alla svizzera».

L'opportunità della vita



Nel frattempo, Maura si sposa e arrivano due splendidi bambini, ma il matrimonio dura poco e si ritrova sola a doverli crescere. Ma lei è disposta a tutto: inizia così ad andare a servizio nelle case di persone benestanti, per riuscire a mantenere i figli. Poi, un giorno, dopo diversi anni, arriva l'opportunità che dà la svolta alla sua vita: «Devo moltissimo a Bruno Franzen, il mio mentore. È stato lui a insegnarmi tutto e a darmi un posto nella sua ditta di affitti di case. Sono rimasta 15 anni in azienda e ho sempre vinto il premio annuale della miglior venditrice europea. Quando sono entrata, la cifra di affari era 700mila franchi; sono andata via che erano diventati 6,8 milioni», ricorda Maura che oggi, nonostante abbia raggiunto una serenità economica e familiare (ha un secondo marito che la sostiene ed è mamma di 4 figli), lavora comunque fino a sera tardi, perché riconosce e onora l'importanza del lavoro.

Il vero lusso



Ma se per gli altri si occupa di ville stratosferiche, per sé ha fatto scelte differenti: «Vivo in cento metri quadrati nel centro di St. Moritz. Un nido sereno, in una dimensione di semplicità e di armonia. Per me conclude l'immobiliarista con un giro d'affari da milioni di euro il vero lusso è questo».

