Maturità, il 99,5% è stato promosso: uno studente su due ha preso più di 80

Scuola, Arcuri: «Test sierologici al personale disponibili il 10 agosto»​

Ultimo aggiornamento: Thursday 16 July 2020, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

erano il 99,7% un anno fa. Aumentano complessivamente i diplomati con voti superiori a 80, dal 32,8% al 49,6%. I 91-99 sono il 15,9% (erano il 9,7%). I punteggi 81-90 sono il 21,2% (il 16% un anno fa).Le studentesse e gli studenti con 100 salgono dal 5,6% dell'anno scorso al 9,9%.relativi agli Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado disponibili da oggi sul sito del Ministero dell'Istruzione. Esami diversi, quest'anno. A seguito dell'emergenza sanitaria è stata infatti mantenuta la sola prova orale, che si è svolta in presenza e in sicurezza.Sempre in ragione del particolare anno scolastico vissuto, diverso è stato anche il sistema di assegnazione dei crediti. In particolare, il credito del triennio finale è stato rivisto: valeva fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell'emergenza. Al colloquio orale si potevano poi conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile era sempre 100/100, come ogni anno. E si poteva ottenere la lode. Studentesse e studenti sono stati valutati da commissioni interne con la presenza di un Presidente esterno.Gli esterni sosterranno l'Esame di Stato nella sessione straordinaria, che inizierà il 9 settembre 2020.Secondo i dati raccolti sul 94% delle studentesse e degli studenti ammessi a svolgere l'Esame, i diplomati risultano essere il 99,5%. Erano il 99,7% un anno fa. Aumentano complessivamente i diplomati con voti superiori a 80, dal 32,8% al 49,6%. I 91-99 sono il 15,9% (erano il 9,7%). I punteggi 81-90 sono il 21,2% (il 16% un anno fa).