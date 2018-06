Maturità, al via la seconda prova. Oggi per gli oltre 500 mila studenti che stanno affrontando l'esame di Stato è la volta della seconda prova che avrà inizio dalle ore 8.30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni.



Greco per il Liceo classico, (in pole position per il toto-versione Platone e Plutarco). Matematica per lo Scientifico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli Istituti professionali: sono alcune delle materie al centro della seconda prova scritta nella materia caratterizzante ciascun indirizzo.

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..