Mattia Rossetti uccise l'amico Michele Martedì a coltellate, assolto in Appello per vizio di mente: era stato condannato a 20 anni

Assolto per totale vizio di mente al momento dei fatti. La sentenza della Corte d'assise di appello di Ancona è stata emessa poco fa nei confronti del 29enne Mattia Rossetti, accusato di aver accoltellato a morte l'8 dicembre del 2020 in via Maggini l'ex compagno di scuola Michele Martedì.

Il provvedimento

Vista la pericolosità sociale, i giudici hanno stabilito la misura di sicurezza: 20 anni da scontare in una Rems. In primo grado, Rossetti era stato condannato a 20 anni di reclusione. Il 29enne, presente in aula alla lettura della sentenza, è in carcere dal giorno del delitto.

La vicenda

L'8 dicembre 2020 Michele Rossetti attese l'amico Massimo Martedì, un parrucchiere suo coetaneo e suo ex compagno di scuola sotto casa, nel quartiere del Pinocchio ad Ancona e lo aggredì con un coltello, raggiungendolo con almeno 5 fendenti e lasciandolo sanguinante a terra.

