"Ho fatto qualcosa di irreparabile": Mattia scompare a 21 anni, una città intera lo cerca FOTO

Tutta Padova è stata setacciata, metro quadrato per metro quadrato, terra e acqua. Le ricerche di Mattia Fogarin, il 21enne scomparso da lunedì, si sposteranno in provincia. I carabinieri della compagnia cittadina con il comandante della stazione di Padova Principale, luogotenente Giovanni Soldano, hanno trascorso gli ultimi giorni a ispezionare tutti gli edifici abbandonati della città, sia vicino la casa dove il giovane risiede con i genitori in zona Terranegra. Lo riporta Il Gazzettino.

Secondo quanto emerso, Mattia sarebbe scomparso la notte tra domenica 21 e lunedì 22 marzo, subito dopo aver svegliato verso l’una i suoi genitori e aver detto loro di aver fatto qualcosa di irrimediabile. Avrebbe anche detto di volerla fare finita.

A quel punto è uscito velocemente dall’abitazione e ha fatto perdere le proprie tracce anche al padre che lo ha inseguito e cercato per tutta la notte, tenendosi in contatto telefonico con il figlio. Alle 4 del mattino però il cellulare del 21enne ha iniziato a risultare spento. L'ultima volta sarebbe stato agganciato dalle celle telefoniche poco distante dall'argine del fiume Bacchiglione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA