Mattia Ennas non si è suicidato: la Procura riapre le indagini. «Morte conseguenza di altro reato»

Venerdì 27 Settembre 2019, 17:11

fu trovato morto a Cagliari la notte dello scorso 25 agosto, dopo una serata in discoteca con gli amici: inizialmente si era pensato al suicidio, ipotesi che però la Procura sta per bocciare, dato che ha riaperto le indagini per la sua morte ipotizzandola come in conseguenza di un altro reato.Mattia aveva 19 anni e la sua morte sin dall’inizio aveva avuto dei punti oscuri: precipitato da un palazzo in un quartiere lontano da dove abitava, quella sera però il giovane, dopo una serata in discoteca condita da peripezie e disavventure, era tornato a casa. Durante la notte infatti era statoda alcuni ragazzi, che gli avevano tolto portafogli e telefonino mentre si appartava con una ragazza (forse sua complice).A quel punto il giovane, dopo aver tentato invano di tornare a casa in taxi, aveva fermato altri ragazzi per telefonare ad un amico, che lo prelevò e lo accompagnò nella sua abitazione: a lui e alla fidanzata, Mattia aveva raccontato tutto ciò che gli era successo. Ma dopo che l’amico lo accompagnò a casa, inspiegabilmente lui tornò indietro e si diresse verso quel palazzo del quartiere Mulinu Becciu: «Mattia non era solo su quel terrazzo, mio figlio non si è suicidato, c’è dell’altro dietro la sua morte», ha detto la mamma Ornella al settimanale Giallo. Che sia andato da quelle parti dopo aver localizzato il suo cellulare?