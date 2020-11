Mattia Briga e la fidanzata positivi al coronavirus: «Quante ne stiamo passando insieme amore mio»

Briga positivo al coronavirus. Il cantante, diventato una celebrità dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha annunciato di aver contratto il virus. In un post su Instagram ha spiegato che si trova in isolamento insieme alla fidanzata Arianna e che è sotto terapia. Nelle stories parla del cortisone e cerca di sdrammatizzare soffermandosi sulle guance della ragazza.

«Scusate l’assenza di questi giorni, ma io ed Ari siamo risultati positivi al Covid. Abbiamo avuto un po’ di febbre in questi due giorni ma ora stiamo già meglio, siamo a casa e stiamo seguendo una terapia. Comunque ad Ari sembra di vivere un sogno tutti questi giorni chiusa in casa con me. Ovviamente io la capisco. Quante ne stiamo passando insieme, amore mio?», ha scritto nel post su Instagram. Immediati i commenti e gli auguri di pronta guarigione da parte dei followers e dei colleghi come Paola Turci ed Emma Marrone.

La coppia è ormai collaudata e prossima al matrimonio. Briga ha fatto la proposta alla sua Arianna pochi giorni fa. Nel video pubblicato sui social si vede la location romantica scelta per l'occasione. Giardino con vista Cupolone e poi - rispettando la tradizione - si è inginocchiato, ha tirato fuori l'anello e posto la fatidica domanda. La sua Arianna, giovane attrice diventata famosa per aver lavorato in fiction di successo come Che Dio ci aiuti e L'Isola di Pietro, ha detto sì.

