Mattia Aguzzi nominato Cavaliere della Repubblica da Mattarella: prese al volo una bambina precipitata dal quinto piano. «Ma non sono un eroe»

«Ho salvato la bambina caduta dal quinto piano ma non sono un eroe». Diceva così Mattia Aguzzi all'indomani del gesto che oggi gli è valso la nomina a Cavaliere al merito civile. L'onoreficenza, che sarà ufficialmente conferita con una cerimonia al Quirinale dalle mani del presidente Sergio Mattarella il 20 marzo, quella qualifica di "eroe" che il 37enne di Torino aveva provato ad allontanare, gliela cucirà per sempre al petto.

L'estate scorsa, Mattia stava passeggiando per le strade del centro della sua città, quando arrivato in via Nizza ha notato una bambina di cinque anni aggrappata pericolosamente alle grate di un balcone al quinto piano di un palazzo. Senza esitare, si è preparato per prendere al volo la piccola, Frida, salvandole la vita. La motivazione in calce alla sua nomina a Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana recita: «Per aver salvato una bambina precipitata da un palazzo rischiando per la propria incolumità fisica».