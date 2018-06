LA MAMMA: "SONO FELICISSIMA" «Spero che questa gioia che ho dentro non venga smorzata come l'altra volta. Stanotte non ho dormito affatto, sono felicissima», le prime parole di Rosaria Scarpulla, madre di Matteo. La donna in questi mesi, nonostante la grave perdita e il ferimento del marito Francesco nell'esplosione dell'ordigno, ha continuato a condurre la propria battaglia chiedendo giustizia per il figlio. «Sono stati arrestati non i presunti colpevoli - ha aggiunto Rosaria Scarpulla - ma quelli reali. Io li ho visti, li ho indicati, ho fatto nomi e cognomi. Finalmente un po' di serenità. Ringrazio gli investigatori per questo provvedimento che mi restituisce un pò di gioia dopo tanto dolore».



GRATTERI: DURO COLPO ALLA 'NDRANGHETA «Oggi è un giorno importante perché riteniamo di essere riusciti non solo a risolvere il caso dell'autobomba, ma di avere inferto un duro colpo alla presenza mafiosa su una parte del territorio di Limbadi», ha detto in conferenza stampa il Procuratore distrettuale di Catanzaro, Nicola Gratteri. «Il corpo del fermo di oggi - ha aggiunto Gratteri - non riguarda soltanto la lite tra due famiglie per un fazzoletto di terra, ma contiene passaggi che fanno riferimento all'esternazione del potere sul territorio di una parte dei Mancuso

fare cedere la famiglia Vinci-Scarpulla alle loro richieste estorsive: le motivazioni dell'attentato vengono indicate nel provvedimento col quale la Dda di Catanzaro ha disposto il fermo di sei persone appartenenti alla famiglia Mancuso-Di Grillo.