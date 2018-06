Salvini a Genova per visitare il poliziotto ferito. E nel reparto appiccano un incendio per protesta

La segnalazione dell'incendio nel reparto Specialità a poche ore dalla visita del ministro Salvini ha fatto subito scattare le indagini da parte dei carabinieri e dei poliziotti della Digos. «Il rogo, di piccola entità - come riferisce una nota ufficiale dei vigili del fuoco - è stato spento da due infermieri e dalla squadra antincendio dell'ospedale. Il lavoro dei vigili del fuoco è stato quello di far uscire il fumo con un ventilatore».

Il ministro degli Interni Matteo Salvini è andato in visita questa mattina a Genova all'ospedale San Martino, per andare a trovare il poliziotto ricoverato dopo essere stato ferito a coltellate da un ventenne, poi ucciso da un altro agente. E la visita di Salvini ha: un rogo di panni sporchi appiccato come gesto dimostrativo contro la sua presenza, dentro un ascensore in disuso nel reparto specialità del policlinico intorno alle 6.30 di questa mattina.