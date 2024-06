Matteo Ridolfi a 14 anni salva un uomo con il massaggio cardiaco: «Sono sceso dalla bici e ho fatto solo il mio dovere»

Stava facendo un giro in bici quando ha sentito una signora urlare. Così si è fermato e ha visto che la donna stava chiedendo aiuto per un signore, che si era accasciato improvvisamente a terra. Matteo Ridolfi, ragazzo di 14 anni, non si è perso d'animo ed è riuscito a salvare la vita all'uomo.

In una vecchia intervista, il 14enne aveva raccontato di «aver fatto solo il suo dovere»

La storia

Vista la situazione Matteo, di origine di Colognola ai Colli (Verona), ha deciso di fiondarsi verso quella persona e, con l'aiuto delle indicazioni del 118, è riuscito ad applicare il massaggio cardiaco, salvando la vita all'uomo.

«Ho sentito una signora urlare e ho scoperto che c'era un uomo che si era stava sentendo male, mi sono fermato e gli ho fatto il massaggio cardiaco - ha dichiarato - sono felice di quello che ho fatto».

