Prima la leucemia, poi il Covid: Matteo Mutti, il campione di poker italiano, muore a 29 anni

Stroncato a soli 29 anni dal coronavirus . In Valtellina èper la scomparsa del campione, di Tirano (Sondrio). In tanti, sui social, hanno voluto esprimere il proprio dolore per la scomparsa del giovane valtellinese, stimato da molti, oltre che per le sue doti pokeristiche anche per quelle umane.Matteo Mutti, che avrebbe compiuto 30 anni ad agosto, aveva già vinto una battaglia contro la leucemia. Ma il suo sistema immunitario, già notevolmente indebolito, non è riuscito a sconfiggere anche il Covid.Nella sua brillante carriera ha conquistato due anelli Wsop Circuit e un titolo Ipt ed Ept ed una quarantina di cash per circa 300mila dollari.