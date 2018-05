Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La sua morte non è passata inosservata. Aveva 19 anni, Matteo Smoilis , l'operaio di Staranzano, nel goriziano, nato a Fiumicello (Udine) che ieri mattina intorno alle 9 è rimasto ucciso sul lavoro, schiacciato da una lamiera e da un blocco di cemento di 700 chili, staccatisi da una gru. Una fine terribile per quello che era soltanto un ragazzo, nell'area di Fincantieri a Monfalcone: subito i suoi colleghi hanno attivato un presidio di protesta, sospendendo il lavoro.Matteo lavorava per una ditta esterna alla Fincantieri, di proprietà del padre:quando è avvenuta la tragedia, assistendo a pochi metri alla morte del figlio. Subito dopo, ha avuto un malore. Rianimato sul posto dagli operatori del 118 e trasportato in elicottero all’ospedale di Cattinara di Trieste, il giovane però non ce l’ha fatta: è la quinta vittima negli ultimi 10 anni nei cantieri Fincantieri di Monfalcone, dicono i sindacati.Oggi i lavoratori della Fincantieri hanno indetto prima un'assemblea e poi uno sciopero, dopo il tragico incidente sul lavoro: i sindacati hanno scelto di incrociare le braccia per la giornata di oggi, in cui a Monfalcone si osserverà il lutto cittadino proclamato dal Comune. All'assemblea ha partecipato stamattina anche il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, secondo la quale «non possiamo più ritrovarci a tragedia avvenuta perché non si può morire per lavorare e non si può morire a 19 anni. Dobbiamo reagire - ha aggiunto - con atti concreti e con protocolli rigidi e condivisi da tutti, che servano a prevenire futuri incidenti: ne discuteremo nel pomeriggio durante l'incontro con il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga e l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono», ha concluso.