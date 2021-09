Matteo Messina Denaro, l'ultimo avvistamento in provincia di Agrigento nel video esclusivo del Tg2

Matteo Messina Denaro, l'ultimo avvistamento in provincia di Agrigento. Per investigatori e inquirenti non ci sono dubbi: è proprio il boss di Cosa Nostra, il super-ricercato.

Le immagini diffuse in esclusiva dal Tg2 sono state registrate nel dicembre 2009 da una telecamera installata in strada, nelle campagne agrigentine e a poche centinaia di metri dalla casa di Pietro Campo, boss e amico del super-latitante. Un suv passa lungo la strada e secondo polizia e magistratura, il passeggero, un uomo stempiato e con gli occhiali, sarebbe proprio Matteo Messina Denaro.

Era dal 1993 che non veniva aggiornata l'immagine del boss mafioso, latitante proprio da quell'anno. Il sospetto della magistratura, però, è sempre stato che Matteo Messina Denaro fosse nascosto e protetto dalle famiglie mafiose della provincia di Agrigento e queste immagini sembrano confermare questa teoria. Si sospetta anche che quell'uscita fosse per portare Matteo Messina Denaro ad un incontro con il boss locale che gli aveva garantito la latitanza.

Le immagini di quella telecamera erano state visionate solo a distanza di diverse settimane dal passaggio di quel suv, non essendo possibile l'analisi in tempo reale. Secondo gli inquirenti, dopo quell'episodio non ci furono altri avvistamenti sospetti. L'ipotesi, molto probabile, è che dopo il 2009 Matteo Messina Denaro abbia trovato protezione fuori dalla Sicilia e dall'Italia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 21:34

