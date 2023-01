Matteo Messina Denaro, l'arresto in clinica scatena l'ironia nelle recensioni: «Sconsiglio ai latitanti»

Questa mattina l'Italia si è svegliata con la notizia dell'arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro. Il boss di Castelvetrano era ricercato da 30 anni e dopo tante ricerche e investigazioni, ecco che i carabinieri del Ros hanno fatto irruzione nella clinica La Maddalena di Palermo dove Diabolik si stava sottoponendo alla chemioterapia. E, suo malgrado, la clinica privata palermitana è diventata in poche ore l'ospedale più famoso d'Italia, scatenando l'ironia del web.

Le recensioni ironiche

Matteo Messina Denaro era il ricercato numero uno in Italia e il suo arresto, oltre a tenere banco nella cronaca italiana, ha scatenato la fantasia degli utenti del web. In poche ore sulla pagina Google della clinica La Maddalena sono fioccate le recensioni ironiche degli italiani che hanno scelto l'ironia per commentare la notizia delle manette scattate per il boss mafioso.

«Sconsiglio ai latitanti»

Dopo 30 anni di fughe e nascondigli, Matteo Messina Denaro è stato rintracciato e arrestato all'interno della clinica privata mentre si stava sottoponendo a una sessione di chemioterapia a causa del tumore al colon. E in molti hanno deciso di riversare il loro umorismo nelle recensioni dell'ospedale. Tra chi si limita a un breve e conciso «Sconsiglio ai latitanti!», c'è chi invece lavora con più fantasia scrivendo: «Quando mi hanno detto che stavano prelevando Denaro, mi sono precipitato subito sul posto con l'intento di fare un prelievo, ma una volta arrivato, ho assistito ad un arresto in stile Los Santos... Sconsigliato!». Ma non finisce qui. «Esperienza negativa: il paziente del letto accanto mi ha minacciato più volte che, se avessi parlato ancora, mi avrebbe quagliato nei pilastri di cemento», ha scritto un altro. E più passano i minuti, più i commenti ironici aumentano. Una vera e propria moda che sta conquistando i social network, ma che probabilmente non farà molto piacere alla clinica privata, visto che tutti recensiscono con una sola stella su cinque.

