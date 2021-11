Allerta per Draghi, scorta potenziata. La solidarietà di Bassetti e lancia l'hashtag: #iostocondraghi

«C'è un clima di odio, massima solidarietà al nostro Presidente» scrive il virologo Matteo Bassetti in una storia Instagram in cui lancia l'hashtag solidale #iostocondraghi. Bassetti esprime chiaramente la sua posizione a fronte di un clima poco rassicurante che invade l'Italia da tempo, mettendo in pericolo anche il presidente Draghi. Come rivelato oggi in esclusiva da Leggo, in un articolo a firma del direttore Davide Desario, la scorta per il premier è stata potenziata: maggiore presenza di blindati delle forze dell'ordine anche davanti all'abitazione privata romana del premier.

Dalle proteste dure e frequenti a Trieste e Milano, fino alla violenta manifestazione no-vax e no-greenpass del 9 ottobre culminata con l'attacco alla sede della Cgil a Roma, ma anche all'odio alimentato via web. Tutto questo ha generato tensione, tanto da ritenere necessaria la decisione di potenziare il livello di sicurezza verso il presidente del Consiglio Mario Draghi.

E così il virologo Bassetti via social, riprendendo proprio l'articolo di Leggo, ha deciso di lanciare un hashtag in difesa del premier e contro la violenza serpeggiante in una parte del popolo no vax e no green pass.

