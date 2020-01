di Marco Castoro

Anche Mattarella cala negli ascolti. In un anno ha perso circa un milione di spettatori e 6 punti e mezzo di share. Il 31 dicembre 2019 il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica a reti unificate è stato ascoltato in totale da 9.327.000 spettatori (54,8% di share) così suddiviso secondo i canali: 4.905.000 spettatori (28,8%) su Rai1, da 560.000 (3,3%) su Rai2, da 834.000 (4,9%) su Rai3, da 514.000 (3%) su Rete4 e da 2.514.000 (14,8%) su Canale5. Nel 2018 Il Messaggio di fine anno del presidente Mattarella superò i 10 milioni e 360 mila spettatori per uno share complessivo del 61,2%. Così suddiviso tra le reti unificate: Rai1 5.133.000 spettatori con il 30,3%, su Canale5 2.634.000 spettatori con uno share del 15,6%, su Rai2 4,6% con 777.000, su Rai3 821.000 pari al 4,8%, su Rete4 359.000 (2,1%), su La7 637.000 (3,8%).



Per quanto riguarda Amadeus ha perso quasi 5 punti di share e 800 mila spettatori di media rispetto all’anno scorso. Il 31 dicembre 2019 su Rai1 L’Anno che Verrà ha registrato una media di oltre 4,7 milioni di spettatori pari al 30,4% di share nelle prime 4 ore, poi 2,8 milioni (31,8%) nell’ora successiva. Nel 2018, in onda dalle 20.50 alle 24.57, ha conquistato 5.552.000 spettatori pari al 35,1% di share; la seconda parte, in onda dalle 24.57 alle 25.59, sigla il 32,9% con 3.054.000 spettatori.



Su Canale 5 cresce invece Capodanno in Musica, in onda dalle 20.47 alle 25.59, è stato seguito il 31 dicembre 2019 da 2,7 milioni pari al 19,4% di share. Nel 2018 - dalle 20.45 alle 25.58 - a vederlo sono stati 2.425.000 spettatori pari al 16,7% di share. Mercoledì 1 Gennaio 2020, 13:43

