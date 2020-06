Festa della Repubblica, Mattarella: «Inaccettabile dividersi ora. Ripartiamo dal valori del 2 giugno. Domani andrò a Codogno»

«Ora sarebbe inaccettabile e imperdonabile disperdere questo patrimonio, fatto del sacrificio, del dolore, della speranza e del bisogno di fiducia che c'è nella nostra gente. Ce lo chiede, anzitutto, il ricordo dei medici, degli infermieri, degli operatori caduti vittime del virus nelle settimane passate». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione del «Concerto dedicato alle vittime del coronavirus» nel 74esimo anniversario della Festa Nazionale della Repubblica.



Ancora il Capo dello Stato: «Domani mi recherò a Codogno, luogo simbolo dell'inizio di questo drammatico periodo, per rendere omaggio a tutte le vittime e per attestare il coraggio di tutte le italiane e tutti gli italiani, che hanno affrontato in prima linea, spesso in condizioni estreme, con coraggio e abnegazione, la lotta contro il coronavirus. Desidero ringraziarli tutti e ciascuno. L'Italia - in questa emergenza - ha mostrato il suo volto migliore». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione del «Concerto dedicato alle vittime del coronavirus». Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA