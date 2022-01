Quirinale, Mattarella rieletto Presidente della Repubblica: ampia maggioranza con 759 voti

Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. L'ottavo scrutinio è terminato: Matarella ha ottenuto 759 voti. Il lungo applauso dell'Aula (quasi) unita ha sancito il mandato bis al presidente.

Sergio Mattarella è il secondo presidente che ha ottenuto più voti. Ha superato Cossigna (752 voti), Napolitano (738), Ciampi (707) e Scalfaro (672). Al primo posto resta sempre Sandro Pertini, eletto nel 1978 con 832 voti. Mattarella, ricordiamo, ha superato anche se stesso: la prima volta sette anni fa ottenne 665 voti.

In totale il capo dello Stato uscente ha ottenuto 759 voti. A Carlo Nordio, candidato di FdI, sono andati 90 voti, 37 a Nino Di Matteo 37, a Silvio Berlusconi 9, a Draghi 5 e 6 a Elisabetta Belloni. Dopo la proclamazione del risultato, i presidenti del Senato e della Camera Roberto Fico e Elisabetta Casellati, lasceranno Montecitorio e raggiungeranno in auto il Quirinale per comunicare a Mattarella l'esito del voto. Il Capo dello Stato parlerà pubblicamente alle 21.30.

L'intesa per la rielezione di Mattarella è stata raggiunta stamani nel vertice di maggioranza e grazie alla mediazione del premier Mario Draghi. I capigruppo delle forze politiche hanno poi incontrato il Capo dello Stato uscente al Quirinale per chiedere la disponibilità alla sua rielezione.

Il film della giornata

Da Mattarella a Mattarella dopo aver consumato decine di nomi di politici, tecnici, funzionari pubblici. Ecco il film dell'ultimo giorno della corsa al Quirinale, che alla fine vedrà la vittoria dell'arbitro.

8.00 - Nella notte, dopo il flop del tentativo su Elisabetta Belloni, il centrodestra si spacca: Fi e centristi annunciano che tratteranno da soli rispetto a Salvini-Meloni.

8.30 - La giornata si apre con l'annuncio di un nuovo vertice Salvini-Tajani-Letta-Conte. La riunione inizia e poi viene sospesa perchè Conte non c'è.

9.28 - Letta: 'Intesa o assecondare la saggezza del Parlamentò.

9.30 - Al via la settima votazione, FdI indica Carlo Nordio, gli ex M5s Nino Di Matteo, gli altri partiti annunciano astensione o scheda bianca. Ma tutti si aspettano tanti voti per Mattarella.

9.30 - Al Quirinale colloquio tra Mattarella e Draghi prima del giuramento di Filippo Patroni Griffi come nuovo giudice della Corte Costituzionale.

9.32 - Casini: 'Il mio nome solo se uniscè.

10.00 - Telefonata Draghi-Salvini.

10.42 - Salvini: 'Mattarella-bis e la squadra di governo restì, la Lega convoca i grandi elettori per le 14. 1

1.42 - Scontro FdI-Lega. Meloni: 'Salvini vuole Mattarella? Non ci credo...'.

12.05 - Casini: 'Il Parlamento chieda a Mattarella di restarè.

12.11 - 'Mattarella resti il bene e la stabilità del Paesè, avrebbe detto Draghi ai leader di partito dopo il colloquio con il capo dello Stato.

12.11 - Giuliano Amato è stato eletto presidente della Corte Costituzionale. 83 anni, torinese, professore universitario, più volte ministro, due volte presidente del Consiglio, è il giudice costituzionale con la maggiore anzianità.

12.37 - La maggioranza annuncia l'intesa per la rielezione di Mattarella.

12.40 - Renzi esulta: 'Guida solida, il Paese in sicurezzà

12.43 - Tabacci: 'Ue e G20 saranno soddisfattì

12.46 - Enrico Letta twitta la foto di un palazzo con un striscione: 'Grazie presidente Mattarellà. Il Pd: 'La rielezione di Mattarella un grande successo per il Paesè.

12.46 - Speranza. 'Il Mattarella bis una grandissima gioià.

12.48 - Berlusconi sente Mattarella e gli annuncia il sostegno di Fi alla rielezione: 'L'Unità è un dovere, ma è possibile solo con l'attuale capo dello Statò, afferma.

13.06 - Meloni: 'Sarei stupita dal sì di Mattarellà.

13.23 - I capigruppo della maggioranza fanno sapere che alle 15 saranno ricevuti da Mattarella al Quirinale.

13.26 - Annunciata la settima fumata nera alla Camera: 380 voti a Mattarella, 64 a Nordio, 40 a Di Matteo, 10 a Casini, 8 a Belloni, 6 a Manconi, 4 a Cartabia, 2 a Draghi, 2 a Emilio Scalzo. 60 schede bianche, 4 nulle, 9 voti dispersi. I presenti sono stati 976, gli astenuti 380.

13.41 - Conte: 'Nel M5s c'è serenità, per noi l'opzione Mattarella è stata sempre sul tavolò.

13.43 - L'ottavo scrutinio per eleggere il presidente della Repubblica è stato convocato per le 16.30.

13.44 - Toti: 'Ora la politica tutta si dia una regolata e cominci a costruire una nuova erà. 15.00 - I capigruppo della maggioranza al Quirinale.

15.43 - 'Avevo altri piani. Ma se serve sono a disposizionè, dice Mattarella ai capigruppo della maggioranza che gli chiedono di accettare la rielezione.

15.51 - Draghi è tornato per pranzo nella sua casa di Città della Pieve, dove starà per il resto del fine settimana.

16.22 - 'Bisogna rifondare da capo il centrodestrà, dice Meloni. All'ottavo scrutinio FdI voterà Nordio.

16.24 - Letta: 'Grazie Mattarella, la sua una scelta di generosità. Draghi e governo più forti. La politica bloccatà.

16.30 - Al via l'ottava votazione alla Camera.

17.20 - Giorgetti vede Salvini dopo le voci di dimissioni dal governo e chiede un incontro a Draghi: 'Niente rimpasto, serve una nuova fase, un nuovo codice di comportamento tra alleatì.

18.06 - Renzi: 'Conte e Salvini respinti con perditè.

18.42 - Giuramento e discorso di insediamento di Mattarella il 3 febbraio.

18.42 - Conte: 'Grati a Mattarella. centrati tutti gli obiettivi, ma sulle donne perde il Paese. Serve un patto per il Paese, M5s ha chiesto un incontro a Draghì.

20.19 - Sergio Mattarella è rieletto presidente, scatta un lunghissimo applauso nell'Aula della Camera quando raggiunge il quorum dei 505 voti.

