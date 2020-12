Mattarella, il discorso di fine anno: il messaggio del Presidente della Repubblica

Mattarella, il discorso di fine anno: dove come e quando vedere il messaggio del Presidente della Repubblica. Erani molti anni che un discorso di fine anno non era così atteso. Dopo un anno molto complesso per gli italiani - con la Pandemia e le conseguenze economiche e sociali provocate dal Coronavirus - molti cittadini attendono con ansia le parole del Presidente della Repubblica.

Sergio Mattarella si trova ad affrontare questo messaggio di fine anno agli italiani in un momento molto particolare: l'epidemia ha costretto gli italiani a vivere delle festività molto diverse dal solito, spesso lontani dai loro cari. Anche il momento politico non è sereno: con la maggioranza di governo che sembra sempre più divisa.

DISCORSO DI MATTARELLA DI FINE ANNO DOVE VEDERLO

Molto facile vedere il discorso di fine anno di Sergio Mattarella in questo 31 dicembre 2020. Non solo il discorso potremmo seguirlo su tutti i social del Quirinale, soprattuto su Youtube, se interessa il video integrale, ma anche in televisione su praticamente tutti i canali, sia del digitale terrestre, sia le emittenti allnews satellitari.

DISCORSO DI MATTARELLA DEL 31 DICEMBRE A CHE ORA

Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica avverrà verso le 20.30. Sarà in quel momento che Mattarella, praticamente in contemporanea nazionale su moltissimi canali, prenderà la parola per parlare agli italiani. Anche Leggo seguirà in diretta e aggiornerà i lettori sui contenuti del discorso del Presidente Mattarella

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Dicembre 2020, 20:00

