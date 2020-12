Mattarella, il discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica. LA DIRETTA DALLE 20.30

Sergio Mattarella, il discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica: dopo le 20.30 tutti davanti alla tv a reti unificate per il classico messaggio di fine anno del Capo dello Stato, al termine di un 2020 segnato dalla pandemia di coronavirus e dalle conseguenze sull'economia e sulla nostra vita quotidiana. Su Leggo.it a questa pagina seguiremo la diretta delle dichiarazioni di Mattarella, qui in basso potrete seguire la diretta video. Un discorso, quello della prima carica dello Stato italiana, per infondere speranza per il 2021 in arrivo.

Leggi anche > Conte su Facebook: «Il 2020 è stato difficile, il 2021 sia l'anno del riscatto»

+++ALLE 20.30 LA DIRETTA DI MATTARELLA+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Dicembre 2020, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA