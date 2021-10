Mattarella cerca casa a Roma: il selfie con l'inquilina lo scopre. Niente secondo mandato al Quirinale?

Sergio Mattarella cerca casa a Roma. L'ipotesi di un secondo mandato alla presidenza della Repubblica, secondo molti osservatori sembra a questo punto sempre più lontana. Da qualche settimana, infatti, il Presidente si è messo alla ricerca di una casa in vista del momento in cui dovrà lasciare il Quirinale.

Leggi anche > Luca Morisi, il festino con due romeni, la cocaina e il racconto dei vicini. Pillon lo «stronca», poi il dietrofront

Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, però, starebbe cercando un appoggio, piuttosto che una residenza fissa e, dunque, una soluzione in affitto. Per quanto riguarda la zona, Sergio Mattarella starebbe cercando a metà strada tra Villa Borghese e Villa Ada.

Una casa che non sia né troppo piccola né troppo grande: 120 metri quadrati più o meno, che sia pronta da dicembre. Dettagli che si sono venuti a sapere in seguito a uno scatto finito sui social, quello a cui l'attuale inquilina, che vive in quella casa con il fidanzato, non ha saputo proprio resistere.

«Presidente, possiamo fare una foto?», avrebbe chiesto l'inquilina durante la visita del 29 settembre, per lei totalmente inaspettata.

Non si tratterebbe, almeno nel caso specifico dell'appartamento visitato, di un'abitazione propriamente di lusso. Ma il palazzo risulta comunque signorile e di buon gusto. Tuttavia, a quanto pare, la ricerca non si è ancora fermata. E chissà che qualcun altro non si ritrovi il Presidente Mattarella sulla porta di casa, nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA