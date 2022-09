Matrimonio truffa, più giovane di 35 anni vuole sposare anziano ricoverato

Voleva sposarlo a tutti i costi e velocemente. E proprio questa sua voglia di accelerare i tempi per un matrimonio lampo, ha insospettito i carabinieri della stazione di Soncino, in provincia di Cremona. Il suo non era amore, ma una vera e propria truffa ai danni di un pensionato con seri problemi di salute e ricoverato.

Truffa sventata

A fine luglio era stata affissa all’albo del comune di Soncino la pubblicazione relativa al matrimonio tra un uomo del posto, pensionato e con seri problemi di salute, e una donna straniera, più giovane di 35 anni. Una vicenda che ha insospettito subito il Comune che ha proceduto con la segnalazione all'Arma. La donna infatti risulta essere convivente con un altro uomo dal quale ha avuto dei figli e il giorno della pubblicazione del matrimonio è lo stesso giorno in cui l’uomo è stato ricoverato presso un ospedale. All'anziano gli è stato amputato un arto ed è poi stato trasferito in una struttura sanitaria per la riabilitazione motoria. Inoltre, la donna ha fatto pressioni presso il comune perché fosse predisposta con urgenza la celebrazione del matrimonio. Un'unione che si sarebbe dovuta celebrare presso la struttura sanitaria dove il futuro marito è ricoverato, asserendo che lei deve poi partire per recarsi nel suo Paese di origine.

La denuncia

Le indagini dei carabinieri, però, hanno permesso di accertare che la donna convive con un altro uomo e che la presunta vittima in questo periodo si trova in uno stato di debolezza psicologica che fanno ipotizzare un’opera di suggestione e pressione nei suoi confronti. Il matrimonio avrebbe garantito la cittadinanza alla donna e, soprattutto, sarebbe andato a pesare dal punto di vista patrimoniale a danno della vittima e dei suoi legittimi eredi. Per questo, i carabinieri hanno denunciato la donna, con precedenti, per circonvenzione di incapace e induzione al matrimonio.

