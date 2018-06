Lite tra invitati a due matrimoni, sparatoria al ristorante: un ferito

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lite e spari alla cerimonia, ferito un invitato. Matrimonio turbolento, quello di ieri sera al Blue Marlyn Club di Boscotrecase. Un uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, è rimasto ferito alle gambe in una sparatoria che è seguita ad un litigio in uno dei locali più chic all’ombra del Vesuvio. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che si sono immediatamente messi sulle tracce dello sparatore.Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la sparatoria è avvenuta dopo le 22, nel noto locale per cerimonie alle pendici del Vesuvio. Uno dei ristoranti preferiti per banchetti e festeggiamenti, ultimo luogo in cui potersi aspettare un episodio del genere. Anche ieri, erano in corso due cerimonie contemporaneamente e, a quanto pare, i due protagonisti in negativo della folle serata erano invitati a due matrimoni differenti. Durante il banchetto, però, i due uomini si sono incrociati, hanno avuto un acceso diverbio per futili motivi, erano stati separati e tutto sembrava essersi esaurito lì, con la promessa di ritrovarsi in un secondo momento per «discutere» ancora.