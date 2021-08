«Marion, mi vuoi sposare?». Affitta un aereo e sorvola la spiaggia di Riccione con la speciale richiesta di matrimonio

Una richiesta di matrimonio speciale davvero quella che tutti i turisti di Riccione e della riviera romagnola hanno potuto ammirare nella giornata di ieri. Un aereo, infatti, ha sorvolato il lungomare di Riccione a bassa quota con un maxi striscione appeso che sventolava in cielo con la scritta in francese "Marion, mi vuoi sposare?". In mezzo un gradissimo cuore.

Mistero su cui sia il fidanzato così innamorato della compagna da organizzare una simile richiesta di matrimonio. E se lei abbia risposta sì alla proposta. Quel che è certo è che la cosa non è passata inosservata, tanto che perfino il deejay e conduttore radiofonico Rudy Zerbi ha postato nelle sue storie di Instagram il video dell'aereo con la scritta d'amore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA