Matrimonio a prima vista, coppia si sposa in tv ma ora le nozze non possono essere annullate

Martedì 28 Maggio 2019, 22:00

, ma non il. Il celebre programma che fa sposare una coppia di sconosciuti che solo successivamente si conoscono fino a scegliere se continuare ad essere o meno marito e moglie, ha avuto molto successo nel mondo, ma per due persone il gioco è diventato complicato.Due partecipanti hanno firmato il contratto con la produzione, si sono sposati e sono andati a vivere insieme, ma dopo solo pochi giorni hanno scoperto che non erano minimamente fatti per stare insieme, così hanno chiesto la separazione. Il Comune dove si sono rivolti, che era diverso da quello dove avevano celebrato il matrimonio, ha però deciso di, ritenendo quel matrimonio irregolare perché la data delle nozze e il luogo di celebrazione erano sbagliati. Per questo motivo non si poteva procedere alla separazione, così la coppia chiede l'annullamento. I due si rivolgono al Giudice, ribadendo non solo i vizi formali ma anche di essersi sposati per la paura di pagare la penale, ove si fossero rifiutati. Il regolamento della trasmissione prevede infatti che se la coppia annulla le nozze deve pagare una penale, mentre il divorzio resta a carico della produzione.Il tribunale però nega l'annullamento: nel rito non c'è alcun vizo di forma e non è stata ritenuta alcuna violenza nella celebrazione delle nozze. Di fatto quindi i due sono regolarmente sposati, dovranno procedere con una separazione "tradizionale" e probabilmente anche a loro spese.