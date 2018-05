Gentilini si risposa a 89 anni: ecco le immagini delle nozze dello Sceriffo di Treviso

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo Gentilini e Maria Assunta Pace si sono sposati, oggi, a Viano, in provincia di Reggio Emilia. Maria Assunta ha 72 anni ed è entrata in municipio a mezzogiorno con un abito rosa, corredato da uno splendido bouquet in tinta. E' lei la sposa dello Sceriffo di Treviso, l'intramontabile Giancarlo Gentilini, 89 anni, icona della Lega, mattatore della scena politica veneta.