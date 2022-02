Proposta di matrimonio, solo il 38% delle coppie italiane usa scambiarsi l'anello

San Valentino è alle porte e per molti potrebbe essere l'occasione giusta per dichiararsi alla propria dolce metà. C'è chi dice che il matrimonio non sia più di moda, in realtà per la maggior parte delle coppie italiane la proposta di nozze resta un momento speciale da organizzare con tutti i crismi.

Tradizione vuole che sia l'uomo a fare il primo passo e, secondo un sondaggio di Matrimonio.com, nel 64,6% dei casi l'iniziativa parte proprio dallo sposo, contro il 2,7% in cui è la donna a dichiararsi. Ma c'è anche chi preferise prendere la decisione di comune accordo – il 32,7% delle coppie –, in quel caso si perde un po' l'effetto sorpresa, ma si limitano i rischi di ricevere un due di picche.

Per tutti gli innamorati la proposta di matrimonio resta però un momento intimo. Pare infatti che l’87% degli intervistati l'abbia fatta mentre si trovava da sola, l’8% in pubblico, il 5,6% in famiglia e solo il 4% in presenza di amici.

Dove si fa la proposta di matrimonio?

Assodato che solo il 38% degli italiani usa ancora scambiarsi l'anello, come scegliere il luogo più adatto per dichiararsi? A conferma dell’intimità del momento, nel 46,8% dei casi la proposta avviene in casa; nel 19,1% all’aperto, nel 12% in un ristorante, nel 15,1% durante un viaggio. Il restante 7% dichiara invece di averla fatta in altri luoghi, come ad esempio in auto, durante il compleanno di uno dei due, nel luogo del primo bacio o nella città in cui hanno trascorso il primo week end insieme.

Qual è il mese preferito per una proposta di matrimonio?

E infine il periodo. Il mese preferito dalle coppie resta dicembre, con il 17,7% delle preferenze, seguito dal mese di agosto (9,8%), quando si è lontani dallo stress quotidiano e ci si può finalmente concedere un momento di relax. Al terzo posto troviamo infine febbraio: il 9% delle coppie pensa che il giorno di San Valentino sia il più adatto per la fatidica proposta. Innamorati di tutta Italia, preparatevi perché il vostro partner potrebbe avere in serbo per voi una sorpresa speciale il prossimo lunedì.

