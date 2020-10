Matrimonio con più di 80 invitati, arrivano i carabinieri: tutti multati

Una festa di matrimonio con più di 80 invitati a Pontinia, in provincia di Latina, ha fatto scattare un blitz dei carabinieri. Il ricevimento, infatti, è stato organizzato nonostante le nuove misure restrittive per arginare il coronavirus, che impongono un numero massimo per le feste dopo le cerimonie di 30 persone.

I militari hanno così identificato 82 persone oltre al gestore del locale. Tutti i partecipanti sono stati sanzionati per la violazione del Dpcm del 13 ottobre in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

«È grave e da irresponsabili quanto accaduto a Pontinia, nonostante l'ordinanza restrittiva - commenta in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Non si possono più fare feste e assembramenti di questa portata che mettono in discussione la salute dei partecipanti e del resto della comunità. Questo è il tempo della responsabilità altrimenti non possiamo farcela contro il virus». Infine, l'assessore ringrazia i carabinieri per «l'impegno che stanno profondendo nell'attività di controllo».

