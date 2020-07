Matrimoni combinati per i permessi di soggiorno, le finte nozze a 8.000 euro. Un arresto e 56 indagati

Matrimoni combinati con italiani per consentire a cittadini extracomunitari, sudamericani e nordafricani, di ottenere il permesso di soggiorno. Sono 24 le nozze, celebrate da ignari pubblici ufficiali al Comune di



Per gli inquirenti l'uomo arrestato sarebbe stato al centro del sistema dei matrimoni combinati, gli altri 4 sono accusati di essere organizzatori Scandalo in Toscana.combinati con italiani per consentire a cittadini extracomunitari, sudamericani e nordafricani, di ottenere il permesso di soggiorno. Sono 24 le nozze, celebrate da ignari pubblici ufficiali al Comune di Livorno , una a Rosignano Marittimo, al centro di un'indagine della guardia di finanza e della procura livornese: indagate 56 persone. Tra queste un dominicano 55enne è stato arrestato mentre ad altre 4 persone notificato l'obbligo di dimora e di presentazione alla pg. Ogni matrimonio sarebbe stato pagato tra i 6.000 e gli 8.000 euro.Per gli inquirenti l'uomo arrestato sarebbe stato al centro del sistema dei matrimoni combinati, gli altri 4 sono accusati di essere organizzatori

. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e induzione in falso in atto pubblico i reati per i quali procede la procura livornese.

