Matias ucciso dal papà: lo zio irrompe in ospedale e tenta la vendetta «Ditemi dov'è Mirko!»

Dal dolore alla disperazione. È ciò che prova Ubaldo Marcelli, zio del piccolo Matias di 10 anni, ucciso dal padre, il polacco 44enne Mirko Tomkow, il 16 novembre in un'abitazione a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo. Un gesto, di cui zio Ubaldo non si dà pace, tanto da recarsi questa mattina nell'ospedale dove il padre assassino è ricoverato dal giorno dell'omicidio per aver ingerito qualche sostanza, nell'intento di suicidarsi. Entrando nel reparto penitenziario dell'ospedale Belcolle di Viterbo, Marcelli ha urlato: «Ditemi dov'è Mirko!» con un coltello alla mano.

Non una lucida vendetta, ma un gesto di disperazione, come hanno dichiarato le persone che lo hanno visto entrare in uno stato di agitatazione e confusione. Forse, Ubaldo, il marito della sorella della madre di Matias, era intenzionato a minacciarlo.

Prima il personale dell'ospedale lo ha bloccato, poi i carabinieri gli hanno tolto il coltello e lo hanno denunciato per porto abusivo di arma da taglio. Ora anche lui è ricoverato in ospedale in stato choc.

Lui, è lo stesso zio che il giorno dell'omicidio aveva invitato il nipote a pranzo dopo la scuola. Il piccolo aveva declinato l'invito e preferito tornare nella sua abitazione poiché la madre gli aveva lasciato il pranzo pronto. Rimasto da solo in casa, non è ancora chiaro se ha aperto la porta al padre oppure il genitore è entrato con un mazzo di chiavi, si è ritrovato con quel padre violento che gli ha inferto il colpo alla gola e poi lo ha lasciato morto sul letto. Ed è così che il piccolo Matias è stato trovato dalla madre alle 15.30, quando è rientrata a casa dal lavoro. Una storia di maltrattamenti in famiglia culminati ad agosto con le testimonianze di alcuni vicini , e poi confermate dal figlio e dalla moglie, che da settembre hanno portato ad un divieto di allontanamento dell'uomo.

Soltanto per alcune settimane la vita di figlio e della madre si è svolta in modo sereno, fin quando il 44enne, dopo aver trascorso un periodo in una struttura Covid della Capitale poichè positivo, la mattina del 16 novembre è tornato nel viterbese ed ha ucciso il figlio.

